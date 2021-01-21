Миллиарды на муку и хлеб: правительство продолжает сдерживать цены

Продолжается работа российских властей по регулированию и сдерживанию цен на важные продукты. По данным, которые озвучил в ходе заседания Кабмина Михаил Мишустин, в скором времени регионы получат дополнительное финансирование.

Мишустин отметил, что речь идёт о сумме в более чем 4,5 млрд рублей. Регионы благодаря этим деньгам смогут поддержать предприятия пищевой промышленности, обеспечив, таким образом, покрытие издержек.

"Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", — уточнил назначение денег Мишустин.

Заниматься работой по обеспечению регионов выделенными деньгами будет Минсельхоз: специалистам ведомства поручено как можно быстрее проработать детали.