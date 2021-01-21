Заявление украинского политика о том, что "ключи от конфликта в Донбассе находятся в руках Путина, и он может прекратить всё в один день" прокомментировал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
По словам российского сенатора, Россия и Украина действительно "могут помириться за один день". Вот только инициатива должна поступить из Киева, поскольку "Россия ни с кем не ссорилась".
"Примирение двух стран возможно лишь при одном условии — если в Киеве будет нормальная демократическая власть, настроенная на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к России", — говорит Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что если Украина продолжит рассчитывать на то, что на Россию будут третьи стороны оказывать давление, примирение даже не обсуждается.
"Сначала пусть эти деятели посмотрят за своей риторикой. Говорить подобные вещи и рассчитывать, что Россия пойдет им навстречу в каких-то вопросах. Смешно", — сказал Владимир Джабаров.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.