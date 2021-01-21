В России согласны с тем, что можно примириться с Украиной за один день

Заявление украинского политика о том, что "ключи от конфликта в Донбассе находятся в руках Путина, и он может прекратить всё в один день" прокомментировал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

По словам российского сенатора, Россия и Украина действительно "могут помириться за один день". Вот только инициатива должна поступить из Киева, поскольку "Россия ни с кем не ссорилась".

"Примирение двух стран возможно лишь при одном условии — если в Киеве будет нормальная демократическая власть, настроенная на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к России", — говорит Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что если Украина продолжит рассчитывать на то, что на Россию будут третьи стороны оказывать давление, примирение даже не обсуждается.