В МИД России считают отмену ЧМ по хоккею рычагом давления на Минск

Решение о том, что в Белоруссии не будет проводиться Чемпионат мира по хоккею 2021 года, можно назвать политизированным.

Очевидно, что в Международной федерации хоккея (IIHF) даже не скрывали мотивы, которые стали причиной отмены.

С комментарием о ситуации по белорусскому (теперь уже отменённому) турниру выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что такой шаг стоит рассматривать в контексте давления на Минск со стороны Запада.

"Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнёры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации", — сообщила Захарова для канала "Матч ТВ".

Такое поведение чиновников IIHF недопустимо, оно показывает, что даже спорт сегодня не стесняются использовать как политический и санкционный инструмент.