Многим политикам хотелось бы верить, что при Джо Байдене США всё-таки вернутся в русло нормального политического диалога, вспомнят про международные обязательства и повременят с санкциями.
В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила для СМИ: Штатам пора бы вернуться в правовое поле и вспомнить ещё о нескольких важных вещах.
"Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", — пояснила Матвиенко.
У Штатов, уверена спикер, нет "моральных прав навязывать миру свои стандарты".
Напомним, Джо Байдену какое-то время действительно может быть не до санкций и попыток переиграть конкурентов на мировой арене. Страна встречает "Сонного Джо" печальным рекордом.
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