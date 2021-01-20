Матвиенко рассказала об ожиданиях, связанных с Байденом

Многим политикам хотелось бы верить, что при Джо Байдене США всё-таки вернутся в русло нормального политического диалога, вспомнят про международные обязательства и повременят с санкциями.

В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила для СМИ: Штатам пора бы вернуться в правовое поле и вспомнить ещё о нескольких важных вещах.

"Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", — пояснила Матвиенко.

У Штатов, уверена спикер, нет "моральных прав навязывать миру свои стандарты".

Напомним, Джо Байдену какое-то время действительно может быть не до санкций и попыток переиграть конкурентов на мировой арене. Страна встречает "Сонного Джо" печальным рекордом.