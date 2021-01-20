Володин рассказал о депутатах ГД и двойном гражданстве

Данные о том, что у кого-либо из депутатов Госдумы РФ есть двойное гражданство, не подтверждаются даже в ФСБ и МВД, не говоря уже о МИД. Так что желающим обвинить депутатов в нарушении закона стоит либо предоставить доказательства, либо "ответить за слова".

Напомнить о недопустимости двойного гражданства для депутатов ГД решил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Политик сообщил, что всем парламентариям, выдвигающим обвинения такого рода, стоит сопроводить их соответствующими данными.

"Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте. Чтобы вот такие обвинения озвучивать, материалы в рабочем порядке передавайте, мы их изучим, направим в соответствующие федеральные структуры. Если они найдут подтверждение, любой получит по заслугам", — сообщил Володин.

Уточнение внёс глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв: в государственные структуры уже были отправлены запросы.