Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Друзья Началовой прокомментировали рождение её второго ребенка
США встретят Байдена печальным рекордом: 400 тыс. смертей от COVID-19
Россияне массово отказываются от поездок в Турцию из-за COVID-19
Загитова и Медведева будут капитанами команд Кубка Первого канала
Комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на Чёрном море
Хейтеры довели вдову Грачевского до истерики из-за похорон
Доктор Комаровский опроверг пользу спорта для здоровья
Слава богу, ты ушёл: в Иране прокомментировали отставку Трампа
Загитова анонсировала новую передачу на Первом канале

Матвиенко: попыткам вмешательства в выборы нужно противостоять

Политика

В скором времени в России снова пройдут выборы — на этот раз в Госдуму. И представители зарубежных стран могут воспользоваться случаем, чтобы попробовать повлиять на их итоги.

Матвиенко: попыткам вмешательства в выборы нужно противостоять

Рассказать о "попытках вмешательства" и противостоянии им решила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. В ходе пленарного заседания она подчеркнула: вызов такого рода вполне реален.

"К выборам российское общество подходит сплочённым, ясно понимающим свои цели и приоритеты.

Но, к сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", — подчеркнула Матвиенко.

Председатель СФ уверена, что комиссия по защите госсуверенитета сделает всё возможное для тщательного мониторинга ситуации и выявления спорных моментов.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Чрезмерное употребление жвачки вредит здоровью
Матвиенко: попыткам вмешательства в выборы нужно противостоять
ВВС США перебросят в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B
Росгвардия запустила флешмоб в честь Большунова
Дава исполнил меркантильный танец в образе жиголо
Проблемы со здоровьем сосудов можно определить по ногтям
Нейробиологи сравнили интеллект кошек и собак
Вице-премьер РФ уверена в стабилизации цен на масло и сахар
Причины неудачного старта России на шестом этапе Кубка мира
Адвокат семьи Баталова подсчитал сумму убытков от действий Дрожжиной
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Мир. Новости мира
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
В Офисе Зеленского придумали, чем завлечь Илона Маска на Украину
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад
У Путина нет дворца: Песков о новом расследовании ФБК
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
В России могут появиться передвижные аптеки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников