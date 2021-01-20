Матвиенко: попыткам вмешательства в выборы нужно противостоять

В скором времени в России снова пройдут выборы — на этот раз в Госдуму. И представители зарубежных стран могут воспользоваться случаем, чтобы попробовать повлиять на их итоги.

Рассказать о "попытках вмешательства" и противостоянии им решила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. В ходе пленарного заседания она подчеркнула: вызов такого рода вполне реален.

"К выборам российское общество подходит сплочённым, ясно понимающим свои цели и приоритеты. Но, к сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", — подчеркнула Матвиенко.

Председатель СФ уверена, что комиссия по защите госсуверенитета сделает всё возможное для тщательного мониторинга ситуации и выявления спорных моментов.