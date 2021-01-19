Президент России Владимир Путин принял участие в праздновании христианского праздника Крещения, окунувшись в ледяной проруби.
Глава государства зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и трижды окунулся в воду, как это предписывает православная традиция.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал, что Путин не будет "изменять традициям" и планирует окунуться в прорубь на Крещение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.