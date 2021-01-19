Володин о Навальном: "Пешка в чужой игре"

Алексей Навальный получает поддержку, в том числе финансовую, от зарубежных "доброжелателей". Также через Навального на дела в России пытаются влиять спецслужбы иностранных государств.

Комментируя ситуацию с Навальным, спикер Госдумы Вячеслав Володин почеркнул: важно понимать, что все действия оппозиционера так или иначе направлены на ослабление страны, потому что именно этого хотят его иностранные покровители.

"Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание: всё то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства", — уточнил Володин на пленарном заседании.

В политике, выразил мнение Володин, Навальный остаётся "пешкой в чужой игре", и в органы власти его нельзя пускать ни в коем случае.