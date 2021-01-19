После выборов в США международным наблюдателям стало как никогда очевидно: "американская демократия" дала сбой. Проблемы с прозрачностью, неоднозначные методы агитации и вопросы "почтового голосования" ухудшили американский политический климат.
Комментируя итоги выборов в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам: проблемы, что называется, налицо.
"В Америке действительно налицо проблемы. Проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом.
Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьёзной дестабилизации внутри политический ситуации в стране, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали", — высказался Песков.
Кремль, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, лишь "констатирует наличие" проблем, воздерживаясь от каких-либо оценок ситуации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.