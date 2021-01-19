Урок для всего мира: Песков о ситуации с Трампом и соцсетями

История с блокировкой Дональда Трампа в Twitter и других соцсетях должна послужить хорошим уроком всему миру. Очевидно, что компании, контролирующие социальные сети, обязаны подчиняться определённым правилам.

Комментируя блокировки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил для СМИ: "произвола компаний" в данном вопросе быть не должно.

"Это урок для всего мира. Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определённые обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", — рассказал Песков.

Напомним, ранее Дональда Трампа навсегда заблокировали в Twitter, а также лишили доступа в аккаунты Snapchat и YouTube (пока временно). Сторонники президента массово уходят в Telegram.