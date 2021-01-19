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Пушков о Зеленском: Растерянный, слабый, неуверенный человек

Политика

По предварительным оценкам можно понять, что Владимир Зеленский не особо хорошо справляется с ролью президента Украины. О том, какие именно качества мешают Зеленскому, рассказал в своём Telegram Алексей Пушков.

Пушков о Зеленском: Растерянный, слабый, неуверенный человек

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике отметил: стоит в первую очередь сказать о слабости и растерянности президента.

"…растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший всё, во что он верил прежде", — высказался сенатор.

Также Пушков уточнил: всего семь лет назад Зеленский выступал за отмену "украинизации" страны, но после становления президентом подписал закон, который обязывает представителей сферы услуг и торговли проводить обслуживание на украинском языке.

"Всегда говорил, что Зеленский был на месте и в своём квартале, и на телеэкране, и в роли "Слуги народа" — там он всё говорил в основном верно. Но роль президента ему совершенно не удалась", — уверен Пушков.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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