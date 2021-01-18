Жириновский рассказал о важном условии регистрации вакцины Pfizer

Ситуация с регистрацией вакцины Pfizer, которую ранее запретили применять в клиниках чиновники Росздранадзора, стала темой для размышлений Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР отметил, что регистрацию Pfizer в России провести можно — но с конкретным условием.

"В России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина будет зарегистрирована на западном рынке. Свобода выбора — это хорошо. Пусть люди используют наиболее эффективную вакцину. Вот только от "Спутник V" никто не умер", — написал Жириновский в Twitter.

Напомним, что ранее в Росздранадзоре указали (данные по ТАСС): по действующему законодательству как ввоз, так и применение на территории РФ незарегистрированных вакцин запрещены.

Также 18 января стало известно, когда россиянам могут разрешить снять маски: ситуацию прокомментировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.