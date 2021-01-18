"Голосование на пеньках бледнеет": МИД РФ - о выборах в США

Американские избиратели, немало натерпевшиеся в ходе выборов и ещё больше — после них, вынуждены были "отбиваться" от рассылаемых по почте бюллетеней. По мнению МИД РФ, голосование по почте буквально навязывали простым американцам.

О ситуации с бюллетенями рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на одной из пресс-конференций. Политик отметил, что проведённая рассылка "не вполне вписалась" в штатовские избирательные нормативы.

"За два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых штатах для того, чтобы голосовать по почте. 95 млн бюллетеней разослали [только перед днем голосования 3 ноября]. Треть [этого количества] просто навязывали, но люди на это не отреагировали", — рассказал Лавров.

В итоге при подсчёте голосов оказалось, что более 40% американцев сделали выбор именно через почту.