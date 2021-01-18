Жириновский высказался по поводу обвинений из Киева

Оперативно прокомментировал возбуждённое против него Киевом дело Владимир Жириновский. Напомним, что политика обвиняют в финансировании терроризма, срок по данной статье на Украине — 10-12 лет.

"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 г. в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: 03057, г. Киев, ул. Дегтяревская 31А, каб. №510", — уточняют время рассмотрения на сайте court. gov. ua.

Также в прицел украинского судопроизводства попали коллеги Жириновского по ЛДПР, Алексей Диденко и Михаил Дегтярёв.

"Процесс незаконный. Все, кто его начали и будут продолжать — это преступники, они совершают преступление", — заявил Жириновский, выступая на "России-1".

Пока неизвестно, поедет ли на Украину адвокат политика.