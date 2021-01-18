Немецким властям стоит избавиться от ограничений и выплачивать компенсации всем, кто пережил блокаду Ленинграда, уверены в МИД России. На данный момент Германия предоставляет выплаты лишь представителям "некоторых национальностей".
Заявление экспертов МИД по вопросу компенсаций уже доступно на официальном сайте ведомства. В МИД подчёркивают: решение такого рода помогло бы значительно укрепить послевоенное примирение, его по достоинству оценят.
"Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ.
При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают.
В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности", — уточняется в заявлении.
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