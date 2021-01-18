В МИД России призвали Германию расширить выплаты для блокадников

Немецким властям стоит избавиться от ограничений и выплачивать компенсации всем, кто пережил блокаду Ленинграда, уверены в МИД России. На данный момент Германия предоставляет выплаты лишь представителям "некоторых национальностей".

Заявление экспертов МИД по вопросу компенсаций уже доступно на официальном сайте ведомства. В МИД подчёркивают: решение такого рода помогло бы значительно укрепить послевоенное примирение, его по достоинству оценят.