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Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков

Политика

Джозеф Байден на посту президента США будет активно использовать Украину против России в рамках своего внешнеполитического курса, считает сенатор Алексей Пушков.

Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что практически все люди, которых избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить на ключевые государственные посты, являются выходцами из администрации бывшего президента Барака Обамы.

"Фактически это такая администрация "Обама 2.0", но только теперь уже Байден играет роль не вице-президента, а президента", — подчеркнул Пушков.

В настоящее время атмосфера в Вашингтоне такова, что выраженная антироссийская позиция является необходимым условием для получения высокого назначения. Поэтому все политики, которые займут ключевые посты в новой администрации США, будут вынуждены играть одну партию — "сдерживания России" на фоне "российской агрессии" и "российского вмешательства", считает сенатор.

По мнению Пушкова, Украина в этом случае может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности США.

"Байден не будет дистанцироваться от Украины. Скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединённых Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил", — предположил Пушков.

А если вспомнить недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве двух военных баз, то можно предположить, что финансировать это строительство будут именно Соединённые Штаты, чтобы затем одна из этих баз стала фактически американской. Алексей Пушков также не исключил, что США начнут предоставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное вооружение, пишет "Украина. ру".

Автор: Людмила Черткова
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