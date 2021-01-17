В Крыму ответили на слова Шрёдера о возвращении в состав России

В Крыму оценили заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, назвавшего причиной воссоединения Крыма с Россией расширение НАТО на восток.

Говоря о событиях, происходивших в 2014 году и ранее, Герхард Шрёдер заявил немецкому изданию Spiegel, что выход Крыма из состава Украины был спровоцирован попыткой НАТО "окружить Россию". По его словам, присоединение полуострова к России произошло с нарушением международного права.

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что многие известные политики, комментирующие возвращение Крыма в состав РФ, упускают из вида самое главное. А именно — безудержное стремление крымчан вернуться на свою историческую родину.

"Референдум стал финальным аккордом в вопросе возвращения крымчан домой, к себе в Россию, так как в своё время по грубейшей ошибке оказались в составе Украины", — приводит его слова РИА Новости.

Референдум прошёл в соответствии с действующей украинской конституцией. Международное право в ходе волеизъявления крымчан также соблюдалось, добавил крымский политик.