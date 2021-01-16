ЛДПР примет участие в торгах за скандально известный памятник Алёнке, который был установлен, а затем демонтирован в Нововоронеже.
Представители партии готовы заплатить за него 200 тысяч рублей. Ранее в пресс-службе Российского аукционного дома сообщили, что начальная стоимость памятника составит один миллион рублей.
"Мы тоже поучаствуем в аукционе, на котором выставлена нововоронежская Алёнушка. Но цена в миллион рублей не совсем справедлива. Мы бы купили её тысяч за 200. Получается, что сначала все её отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?" — сказали в ЛДПР.
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