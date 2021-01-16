ЛДПР хочет выкупить нашумевший памятник Алёнке из Нововоронежа

ЛДПР примет участие в торгах за скандально известный памятник Алёнке, который был установлен, а затем демонтирован в Нововоронеже.

Представители партии готовы заплатить за него 200 тысяч рублей. Ранее в пресс-службе Российского аукционного дома сообщили, что начальная стоимость памятника составит один миллион рублей.