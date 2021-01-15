Угрозы, которые сопровождают проект "Северный поток-2", неприемлемы и указывают на то, что их адресаты просто не в состоянии честно конкурировать на рынке.
Для Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) своим видением по ситуации с "СП-2" и санкциями поделился российский посол в Германии Сергей Нечаев. Дипломат отметил: США занимаются шантажом, угрозами стараются сделать так, чтобы проект "заморозили".
"Попытки США воспрепятствовать реализации проекта при помощи шантажа, угроз и экстерриториальных санкций являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Мы считаем такой подход и связанную с ним аргументацию неприемлемыми, противозаконными и, соответственно, неубедительными", — резюмировал Нечаев.
Конечно же, ни Берлин, ни Москва не нуждаются в чьих-то указаниях, когда речь заходит об их энергетической политике. Правительство Германии ясно дало понять, что проект реализуют, в этом же убеждена и российская сторона.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.