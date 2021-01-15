Посол России в Германии прокомментировал угрозы Штатов по "СП-2"

Угрозы, которые сопровождают проект "Северный поток-2", неприемлемы и указывают на то, что их адресаты просто не в состоянии честно конкурировать на рынке.

Для Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) своим видением по ситуации с "СП-2" и санкциями поделился российский посол в Германии Сергей Нечаев. Дипломат отметил: США занимаются шантажом, угрозами стараются сделать так, чтобы проект "заморозили".

"Попытки США воспрепятствовать реализации проекта при помощи шантажа, угроз и экстерриториальных санкций являются проявлением недобросовестной конкуренции. Мы считаем такой подход и связанную с ним аргументацию неприемлемыми, противозаконными и, соответственно, неубедительными", — резюмировал Нечаев.

Конечно же, ни Берлин, ни Москва не нуждаются в чьих-то указаниях, когда речь заходит об их энергетической политике. Правительство Германии ясно дало понять, что проект реализуют, в этом же убеждена и российская сторона.