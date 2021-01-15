В коронавирусном регулировании есть пробелы. Что делать властям?

Режим ЧС, который власти Японии ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом, охватил уже 12 из 47 префектур страны.

Однако если власти уверены, что подобные меры необходимы, то руководители японских компаний согласны с этим далеко не всегда. Причина проста: соблюдать ЧС целиком могут позволить себе не все, иначе начнутся убытки.

Как передаёт издание JapanToday, в Осаке и Фукуоке (режим ЧС действует) наблюдаются проблемы с переполненным транспортом. Власти Токио обеспокоены тем, что люди проигнорировали указания и продолжают ходить на работу в офисы.

Описанные проблемы характерны и для нашей страны — переполненный транспорт, нежелание переводить людей на "удалёнку". Не пора ли властям и России (и, может быть, Японии) требовать, а не предлагать? Вводить наказания для "неуступчивых" работодателей, штрафовать автопарки, если не хватает автобусов и троллейбусов? Анонсировать давно ожидаемые населением компенсации?

Корреспонденты "Правды. Ру" узнали, что думает по этому поводу Олег Шеин, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Удалёнка": вопрос договорённости

Вопрос удалённой работы — это вопрос договорённости сторон, а не личное право сотрудника, уверен Шеин.

"Как может работать в удаленном доступе, например, слесарь? Не всегда могут работать в удаленном доступе и люди интеллектуальных профессий. Потому что есть рабочий порядок", — рассказывает эксперт.

Так что пока ни в одной стране мира не может быть никаких наказаний за отказ работодателя (плохого или хорошего) от перевода сотрудников на удалённый доступ.

Компенсации: было бы неплохо

Компенсации — более актуальный вопрос. Ситуация ЧС в целом предполагает, что государство поможет людям, оказавшимся в сложной ситуации, вынужденно попавшим на карантин.

"Любая чрезвычайная ситуация, введённый карантин, введённое ЧС предполагает государственное участие в помощи людям", — резюмирует Шеин.

Однако и в России, и в Японии с данным аспектом пока есть сложности.