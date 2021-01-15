В ООН присудили премию Минздраву России

Российское Министерство здравоохранения, играющее "важнейшую роль в области глобального здравоохранения", удостоилось премии ООН. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.

Награда вручена от имени Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. В ООН уверены: благодаря Минздраву РФ удалось достойно противостоять в том числе алкоголю и курению.

"Россия на протяжении долгих лет играет важнейшую роль в области глобального здравоохранения, и на национальном уровне Россия также достигла существенных успехов по ряду направлений, включая борьбу с неинфекционными заболеваниями", — уточняет глава Глобальной платформы Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям Светлана Аксельрод.

Также в ООН отметили, что при грамотной политике, контролирующей общественное здоровье, жизни людей можно уверенно менять к лучшему.