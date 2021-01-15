В ЦБ возвращаются к закупке долларов: рубль может запаниковать

Введённая весьма оперативно схема поддержки рубля, заключавшаяся в продаже валюты, будет свёрнута. Власти решили, что рубль достаточно укрепился, и готовы запустить обратный процесс - закупку валюты.

Данные приводит портал finanz. ru со ссылкой на Минфин: уже с 15 января Банк России начинает закупать примерно 96 млн долларов в сутки: суммарно у ведомства есть на эти цели 106,3 млрд рублей. Деньги выделили из нефтегазовых доходов. До четвёртого февраля государство закупит около 1,43 млрд долларов, которые будут переведены в ФНЮ.

Напомним, что ранее властям пришлось разрешить активно продавать валюту в рамках валютных интервенций. Пытаясь таким образом "отрегулировать" просевший курс рубля, "регулировщики" залезли даже в ФНБ. К счастью, постепенный рост цен на нефть позволил ЦБ снижать объёмы продаваемой валюты.

Таким образом рубль, набравший было "вес" в январе 2021 года, лишается важного "костыля", в том числе благодаря которому был возможен рост.

Конечно, в "плюс" российской валюте идут растущие котировки на нефть и традиционно "позитивные" показатели платёжного баланса за первый квартал. Однако на руках у населения скопилась огромная денежная масса, а ситуация в мире нестабильна — и получится ли удержать рубль в нынешних рамках, остаётся большим вопросом.