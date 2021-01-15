Активное стремление членов Конгресса США от демократической партии объявить импичмент действующему президенту-республиканцу вполне может вернуться бумерангом к демократу Байдену.
Такую вероятность совсем не исключает российский сенатор Алексей Пушков.
Своим мнением председатель комиссии Совфеда по информационной политике поделился в своём ТГ-канале:
И ведь, как в оду смотрел: конгрессмен от республиканской партии США уже объявила, что в первый же день после инаугурации Байдена, она намерена инициировать его импичмент. Подробнее об этом -в материале "Правды.Ру":
Конгрессмен-демократ намерена инициировать импичмент Байдена
Кстати, стоит напомнить, что ранее о бумеранге предупреждал преемника и Дональд Трамп:
"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.