Пушков оценил вероятность "импичмента бумерангом" для Байдена

Активное стремление членов Конгресса США от демократической партии объявить импичмент действующему президенту-республиканцу вполне может вернуться бумерангом к демократу Байдену.

Такую вероятность совсем не исключает российский сенатор Алексей Пушков.

Своим мнением председатель комиссии Совфеда по информационной политике поделился в своём ТГ-канале:

из ТГ — канала Алексей Пушков

И ведь, как в оду смотрел: конгрессмен от республиканской партии США уже объявила, что в первый же день после инаугурации Байдена, она намерена инициировать его импичмент. Подробнее об этом -в материале "Правды.Ру":

Конгрессмен-демократ намерена инициировать импичмент Байдена

Кстати, стоит напомнить, что ранее о бумеранге предупреждал преемника и Дональд Трамп:

"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге