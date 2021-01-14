Эксперт рассказал, почему в России сложно регулировать социальные сети

Власти Турции сделают всё возможное, чтобы воспрепятствовать давлению со стороны соцсетей, если таковое возникнет. В стране не допустят, чтобы соцсети "ставили себя выше закона".

Прокомментировать ситуацию с соцсетями решил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, напомним, ранее отказался от WhatsApp из-за нового пользовательского соглашения, выгодного Facebook, и перешёл в Тelegram и BIP.

"Турция не будет поддаваться давлению со стороны соцсетей, которые ставят себя выше закона, не соблюдая права нашего народа", — сообщил Эрдоган, данные приводит Anadolu.

Будут ли российские власти заявлять о чём-то подобном, вводить новые регулирующие соцсети нормы? Для "Правды. Ру" мнением поделился Антон Серго, доктор юридических наук, руководитель юридической фирмы "Интернет и право".

Законы придумать можно. Но будут ли соцсети их соблюдать?

Эксперт отмечает: в последние годы в России инструментарий, который применим для регулирования социальных сетей и для борьбы с ними, расширяется. С учётом имеющейся тенденции определённо стоит ждать новых норм, которые помогут ввести цензуру или бороться с цензурой — это можно назвать по-разному.

"Другое дело, что у нас (в отличие от многих стран мира) нет реальных экономических рычагов воздействия на социальные сети для того, чтобы добиться исполнения принимаемых нормативных актов", — напоминает Серго.

Например, из крупных социальных сетей у нас в стране находятся "ВКонтакте", "Одноклассники". Их условно можно контролировать. А вот Facebook к российской юрисдикции напрямую не относится. То есть либо с социальной сетью придется как-то договариваться, либо исполнение российских законов будет оставлено на усмотрение самой социальной сети.

"Можно пытаться ограничивать их присутствие в России, играть в импортозамещение, но это технические моменты, которые для сетей, особенно для Facebook, могут быть практически безразличны. Потому что российская рекламная аудитория, у Facebook, если не ошибаюсь, составляет не более 2%. Это означает те расходы и те доходы, которыми социальная сеть может сравнительно легко пожертвовать при наличии больших проблем", — делает вывод Серго.

Так что попытки лишения россиян доступа к соцсетям будут иметь скорее больше социальный резонанс, чем какие-то явные последствия для самих соцсетей.

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