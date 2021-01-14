Упростит ли "цифровое" решение Минздрава жизнь врачам: мнение эксперта

Знаковое событие для российской медицины: первичную медицинскую документацию больше не нужно дублировать на бумаге. Теперь медперсонал и врачи смогут заводить данные сразу в электронном виде.

На сайте Минздрава (minzdrav.gov.ru) чиновники уточняют, что соответствующий приказ зарегистрировали 12 января. Его номер — 947н. Официально вступить в силу документ должен первого февраля 2021 года.

Упростит ли данное решение жизнь врачам? И насколько хорошо его проработали — не выйдет ли ситуации, как с новой системой маркировки лекарств, которая оказалась "сырой" и только мешала?

Мнением с корреспондентами "Правды. Ру" поделился Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

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"Цифра" как спасение: врачам станет легче

Стратегическая задача, отмечает эксперт, — дать врача как можно больше времени для работы с пациентами. А процедуры, которые связаны с записями, регистрацией и прочими бюрократическими делами, время для работы с пациентами "отъедают". Именно поэтому для "разгрузки" врачей было решено организовать перевод на электронный документооборот.

"Вы знаете, это отказался тернистый путь. В ряде медицинских организаций врачей перевели на электронный документооборот, но при этом они были вынуждены в этих больницах параллельно иметь ещё и так называемые бумажные варианты. Получается двойная работа. Мы это обсуждали, что это тоже недопустимо", — рассказывает Говорин.

Стратегически важным, продолжает он, является дальнейшее совершенствование электронного документооборота для врачей. Есть такой вариант: привлечение среднего медицинского работника, может быть, в перспективе помощника врача, по аналогии с некоторыми странами.

"Много лет назад я был в израильской клинике. И приятно удивился, когда увидел: врач-психиатр осматривает больных, а с ним работают медсёстры. Он им диктуют — они делают запись. И врач вообще не тратит время на то, чтобы записывать", — рассказывает эксперт.

Так что электронный документооборот для врачей — правильная инициатива, дополняет Говорин. И в дальнейшем планомерная работа в этом направлении будет продолжаться — врачей пора освобождать от бумажной волокиты.

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