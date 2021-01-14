О своём решении вернуться в Россию Алексей объявил после того, как стали известны два немаловажных для него обстоятельства.
Во-первых, выяснилось, что с 29 декабря Навальный находится в федеральном розыске.
Во-вторых, ФСИН потребовала в судебном порядке изменить его условный срок (по так называемому делу "Ив Роше") реальным "в связи с неисполнением возложенных на него судом обязанностей".
"Вопрос возвращаться или нет передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", — сообщил Навальный в своём Twitter.
Какие варианты действий есть у Навального? Ждать ли от него сюрпризов? Мнением делится президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.
Только для сайта "Правда. Ру".
Эксперт отмечает: Навальный будет стремиться повысить свою политическую капитализацию. Ему нужно привлекать к своей персоне как можно больше внимания.
"Например, он может начать разбираться со своими отравителями, пытаясь затевать судебные процессы, разбирательства, продолжать в эту же историю вкачивать дополнительные информационные ресурсы", — уточняет Куртов.
Также важный момент — выборы, своего рода "святое время" для политиков. Навальный продолжит работу с "Умным голосованием", со штабами.
"Не думаю, что будет нечто принципиально новое. У него своя повестка, в ней два направления: создание помех партии власти на выборах и борьба с коррупцией", — резюмирует Куртов.
Специально для сайта "Правда. Ру".
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