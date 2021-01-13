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О российских СМИ и американских соцсетях: комментарий МИД

Политика

То, что происходит с российскими СМИ в американских соцсетях, вполне можно назвать произволом и дискриминацией. Более того: единичные ранее случаи постепенно приобретают системный характер.

О российских СМИ и американских соцсетях: комментарий МИД

Комментарий экспертов МИД распространили для СМИ в среду, 13 января: в этот день в стране отмечают День российской печати.

"Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских, цифровых платформ в отношении отечественных СМИ", — отметили в МИД.

Также в ведомстве классифицировали "работы" администрации американских соцсетей как "неприкрытую цензуру" и отметили, что подобные действия — дискриминация. А подтекст у данной дискриминации явно политический.

"Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно чёткий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима", — резюмировали в МИД.

Тем не менее, российская сторона питает надежды на восстановление свободы слова и принципов демократии.

Автор: Константин Шапров
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