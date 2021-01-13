13 января — День российской печати, и в честь этого праздника представители МИД РФ решили напомнить странам Балтии о свободе слова.
Заявление от МИД РФ опубликовано в Facebook и опирается на факты "агрессивных действий" в отношении журналистов, работающих со Sputnik и Baltnews.
"Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах", — отмечают в ведомстве.
Эксперты МИД напоминают, что ещё в 2019 году в стране блокирован доступ к ресурсу "Sputnik. Литва", а главного редактора СМИ выдворили из страны на пятилетний срок. В Латвии тем временем закрыли "Первый балтийский канал".
"Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений", — написали представители МИД.
Также беспокойство вызывает ситуация с обеспечением безопасности журналистов при работе на Украине, добавили в российском МИД. Наши специалисты неоднократно напоминали об этом мировому сообществу.
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