МИД России напомнил странам Прибалтики о свободе слова

13 января — День российской печати, и в честь этого праздника представители МИД РФ решили напомнить странам Балтии о свободе слова.

Заявление от МИД РФ опубликовано в Facebook и опирается на факты "агрессивных действий" в отношении журналистов, работающих со Sputnik и Baltnews.

"Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах", — отмечают в ведомстве.

Эксперты МИД напоминают, что ещё в 2019 году в стране блокирован доступ к ресурсу "Sputnik. Литва", а главного редактора СМИ выдворили из страны на пятилетний срок. В Латвии тем временем закрыли "Первый балтийский канал".

"Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений", — написали представители МИД.

Также беспокойство вызывает ситуация с обеспечением безопасности журналистов при работе на Украине, добавили в российском МИД. Наши специалисты неоднократно напоминали об этом мировому сообществу.