Гранитые скамейки стоили должности заместителю мэра Владивостока

Завершилась история с установкой "надгробных" лавочек из гранита во Владивостоке. Ранее по итогам разбирательства был понижен в должности заместитель мэра города Сергей Русских, 13 января его сменил Николай Зайцев.

Напомним о сути скандала: в 2020 году жителей Владивостока удивили скамейками, вазонами и урнами почти за 11 млн рублей. Центр города благодаря усилиям властей стал напоминать кладбище: основным материалом и лавочек, и урн оказался гранит.

Жители города щедрость властей не оценили — рядом с объектами быстро появились венки, характерные для кладбищ, а затем и табличка "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим".

К делу подключилась прокуратура и по итогам её работы, а также по требованию главы Приморья Олега Кожемяко, всё закупленное убрали, а заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских был понижен в должности.