"Предатели своего народа": член СФ - о словах Кулебы про "Спутник V"

Действия властей Украины не дальновидны, а заявления о том, что российская вакцина не нужна "по идеологическим соображениям", не лучшим образом дополняют их и без того проблемное "портфолио".

Напомним о ситуации: ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он против закупки вакцины у России. По его мнению, Россия хочет использовать "Спутник V" для своих целей, так что даже при доказанной эффективности и низкой цене от него откажутся.

"У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего — они предатели своего народа", — прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич ситуацию для издания "Взгляд".

Затем политик добавил, что Кулебу можно считать "ставленником западных структур", и напомнил, что переговоры о том, как и кому поставлять вакцины, ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения.

Также, по словам эксперта, представители украинской элиты уже применяют российскую вакцину, купленную у посредников, "наплевав на свой народ".