"РФ нечего обсуждать в таком формате": эксперт о "Крымской платформе"

Анонсируя начало работы первого саммита "Крымской платформы" в интервью порталу "Обозреватель", Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, заявил, что есть планы пригласить к участию в мероприятии российскую делегацию.

"Нам надо наладить переговорный процесс по возвращению полуострова Крым. Так что пусть приезжают. Приглашаю!" — сказал министр.

Нужно ли российской делегации участвовать в данном мероприятии? Комментирует Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

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"России нужен свой саммит, свой формат"

Для России, отмечает эксперт, участие в данном мероприятии смысла не имеет.

"Можно было с таким же успехом пригласить Россию к участию в каком-нибудь формате, предусматривающем деструкцию самой России. России нечего обсуждать в таком формате", — уверен Безпалько.

Например, если собравшиеся будут рассматривать вопрос компенсации за "оккупацию" Россией Крыма, то участие России автоматически даст знак: мы признаём, что реально оккупировали Крым, что нанесли ущерб.

России нужен свой саммит, свой формат. Нужно пригласить к участию своих союзников — реальных, а не мнимых. И сразу станет понятно, какие страны из заявляющих о дружбе с РФ готовы на самом деле выступать в качестве её союзников.

"На этот саммит тоже можно пригласить Украину и, соответственно, для украинской делегации поставить задачу: сближение с Россией в рамках существующих противоречий. Мы никогда не признаем, что мы аннексировали, оккупировали Крым, что наносим ему какой-то ущерб. Но если вы хотите сблизиться с нами, с Россией, то пожалуйста: мы готовы с вами на эту тему вести переговоры", — подводит итог Безпалько.

"Игра на публику": будет ли официальное приглашение?

Эксперт отмечает: уверенности, что официальное предложение об участии в работе саммита поступало в российский МИД, нет. Скорее всего, его не было — чиновник играл на публику.

Если не будет официального приглашения, то слова Кулебы в интервью — пустой звук, подчёркивает Безпалько.

"Допустим, кто-то туда приедет в качестве наблюдателя. Ему скажут: "Кто вас сюда приглашал?" — "Ну как? Вот же Кулеба в интервью сказал". Мало ли что он сказал в интервью. И сам Кулеба может сказать "мало ли что я сказал в интервью, я хозяин своего слова: сказал, а потом забрал", — уточняет Безпалько.

Таким образом, слова Кулебы можно интерпретировать как сотрясание воздуха и игру на публику. Он попытался в очередной раз обострить крымскую тему, не более того, резюмировал Безпалько.

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