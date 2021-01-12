Массовый переход сторонников Дональда Трампа в Telegram, который уже попал в рейтинг самых скачиваемых приложений начала года (второе место, данные App Annie), может иметь для Telegram негативные последствия.
Ситуацию описал депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия"). В своём профиле Telegram он отметил, что в будущем у приложения могут начаться "проблемы с хостингом".
"Интересно, чем это закончится для самой "телеги". Логично предположить, что Аmazon, Google и Apple захотят поступить с Telegram так же, как до этого поступили с Parler.
Тогда, наверное, Телеграм станет прятаться от их блокировок на серверах Сбера или Яндекса", — написал Горелкин.
Напомним, что ранее аккаунт Трампа в Twitter был блокирован без права восстановления, а у сервиса-аналога Parler начались некие технические проблемы. В результате сторонники Трампа "мигрировали" в Telegram.
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