Депутат ГД рассказал о возможном будущем "трамповского" Telegram

Массовый переход сторонников Дональда Трампа в Telegram, который уже попал в рейтинг самых скачиваемых приложений начала года (второе место, данные App Annie), может иметь для Telegram негативные последствия.

Ситуацию описал депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия"). В своём профиле Telegram он отметил, что в будущем у приложения могут начаться "проблемы с хостингом".

"Интересно, чем это закончится для самой "телеги". Логично предположить, что Аmazon, Google и Apple захотят поступить с Telegram так же, как до этого поступили с Parler. Тогда, наверное, Телеграм станет прятаться от их блокировок на серверах Сбера или Яндекса", — написал Горелкин.

Напомним, что ранее аккаунт Трампа в Twitter был блокирован без права восстановления, а у сервиса-аналога Parler начались некие технические проблемы. В результате сторонники Трампа "мигрировали" в Telegram.