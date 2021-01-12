Кафе с шаурмой "от Сталина" вызвало вопросы у полиции

Хозяин кафе с шаурмой, который назвал заведение в честь Иосифа Сталина, столкнулся с проблемами: прибывший наряд полиции попросил его закрыть заведение и снять вывеску.

Скриншот аккаунта Twitter max seddon, https://twitter.com/maxseddon/status/1344264534320676864

Как передаёт телеканал "Звезда", с представителями которого пообщался владелец Stalin Doner, причин для закрытия полицейские не назвали.

"Забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами. Я просил включить даже холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся.

Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям", — рассказал хозяин заведения.

Далее бизнесмен сообщил, что назвал заведение в честь Сталина не потому, что является его фанатом. Оказалось, что история нашей страны и так называемый сталинский период занимали его с детства, так что он решил "запечатлеть его в жизни".

Дизайн кафе, добавил хозяин, "максимально нейтрален", каких-либо лозунгов или высказываний, которые можно не так понять или которыми можно оскорбиться, нет. Законов, таким образом, в Stalin Doner не нарушили.