Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"

Радикальный вариант наказания придумал для любителей цеплять "ватрушки" и санки к машинам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, стоит внести поправки в КоАП, которые позволят запретить данный вариант катания и лишать водителей прав.

Жириновский в своём Telegram напомнил: новогодние праздники не обошлись без трагедий. Некоторые случаи катания "в сцепке" с машиной кончились травмами, а некоторые — смертями любителей острых ощущений.

"Проблема — тюбинг привязывают к машинам. Мы обязательно внесём поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения. За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т. п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже", — уверен Жириновский.

Политик отметил, что современные "ватрушки" и тюбинги часто кажутся безопасными и надёжными, однако это не так. Часто происходят столкновения с деревьями, кустами, камнями, вылеты с горок и крутых обрывов.