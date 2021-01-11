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Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"

Политика

Радикальный вариант наказания придумал для любителей цеплять "ватрушки" и санки к машинам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, стоит внести поправки в КоАП, которые позволят запретить данный вариант катания и лишать водителей прав.

Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"

Жириновский в своём Telegram напомнил: новогодние праздники не обошлись без трагедий. Некоторые случаи катания "в сцепке" с машиной кончились травмами, а некоторые — смертями любителей острых ощущений.

"Проблема — тюбинг привязывают к машинам. Мы обязательно внесём поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения.

За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т. п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже", — уверен Жириновский.

Политик отметил, что современные "ватрушки" и тюбинги часто кажутся безопасными и надёжными, однако это не так. Часто происходят столкновения с деревьями, кустами, камнями, вылеты с горок и крутых обрывов.

"Одно из распространенных происшествий — вылет на воду, т. к. горки часто находятся на склонах рек. Почему ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах?

Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки, катание там не нужно разрешать. Тем более опасных горок не так уж много, и все они известны", — написал Жириновский.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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