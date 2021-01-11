Косачёв: "Американцы вкусили плоды древа познания добра и зла"

Своей точкой зрения на произошедшее в Вашингтоне решил поделиться глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Эксперт сообщил, что "знак качества" американской системой "построения демократии" утерян.

Косачёв написал в Facebook, что говорить о "похоронах" американской политической системы рано, однако считать её эталоном, чем-то "сакральным" уже не выйдет.

"Оценки американской системе — и это единственный такой прецедент в мире — всегда выставляли сами граждане США и только они. И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и, частично, в мировом сознании утвердился "знак качества", то есть тезис о непогрешимости (читай — совершенстве) американской демократии", — продолжил сенатор.

Так что после штурма Капитолия можно резюмировать: жители США "вкусили плоды древа познания добра и зла", и "девственность уже не вернуть". Демократические устои в Штатах уже никогда не будут прежними — вот главный итог происшествия.