Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что планирует пройти вакцинацию от коронавируса.
Однако этот процесс затянулся из-за "бюрократических проволочек". Недавно стали появляться слухи, что глава государства якобы уже сделал прививку. Эту информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Это не соответствует действительности", — ответил представитель Кремля на вопрос о вакцинации Путина.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.