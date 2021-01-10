В Кремле опровергли слухи о вакцинации Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что планирует пройти вакцинацию от коронавируса.

Однако этот процесс затянулся из-за "бюрократических проволочек". Недавно стали появляться слухи, что глава государства якобы уже сделал прививку. Эту информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.