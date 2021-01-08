Жириновский предлагает Трампу создать третью партию в США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент США Дональд Трамп может создать свою партию, которая станет третьей силой в американской политике. Так чиновник сможет принять участие в выборах президента США в 2024 году, если его не выдвинет Республиканская партия.

По мнению Жириновского, Трамп может рассчитывать на поддержку 30 миллионов американцев.

"Теперь может быть вариант третьей партии, которая появится в Америке — Демократическая, Республиканская и Трампа, собственная… Он нанёс удар по всем партиям, и за ним 72 миллиона, пусть останется половина", — приводит РИА "Новости" слова Жириновского.

6 января были утверждены результаты выборов президента США, победу на которых одержал Джо Байден. Трамп не признал результатов и обвинил своего оппонента в массовых фальсификациях.

Впервые за 200 лет в Вашингтоне был захвачен Капитолий. После митинга внутрь прорвались сторонники Трампа. В результате столкновений между протестующими и полицией погибли пять человек.

20 января состоится передача власти от Трампа к Байдену.