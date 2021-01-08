Кадыров сравнил себя с Трампом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сравнил ситуацию президента США Дональда Трампа со своей. По мнению главы чеченского региона, Трамп после блокировки аккаунтов в соцсетях теперь похож на него.

Ранее многие соцсети ограничили доступ Кадырова. После беспорядков у Капитолия были заблокированы аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram.

"Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", — написал Кадыров в Telegram.

Беспорядки в Капитолии произошли 6 января, когда сенаторы и конгрессмены должны были утвердить результаты выборов президента США. Протестующие сторонники Трампа, который не согласился с итогом выборов, прорвались в здание.

В результате столкновений с силовиками погибли четыре человека, также от ранения скончался полицейский, пятая жертва мятежа.