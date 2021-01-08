Жириновский: Трамп должен ввести военное положение и взять власть

Пока лидеры мировых держав дружно осуждают Дональда Трампа за то, что его сторонники решились на штурм здания Конгресса, чтобы помешать утвердить Байдена в должности президента страны, а сам действующий хозяин Белого дома отрекается от людей, которые шли за ним, неожиданный союзник у него появился в России.

Владимир Жириновский в своём Телеграм-канале заявил, что

Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, и это не было "призывом к захвату Капитолия":