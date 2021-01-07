Нападение на Капитолий США сторонников президента Дональда Трампа обнажает линии разлома в американской демократии.
Так прокомментировала события среды в Вашингтоне официальный представитель российского МИД,
Выступая перед журналистами, Мария Захарова подчеркнула, что события, развернувшиеся на ступенях законодательного органа страны, были внутренним делом Вашингтона.
Однако, по ее словам, они продемонстрировали, что " избирательная система в США архаична и не соответствует современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы."
Захарова добавила, что надеется, что "дружественный американский народ достойно переживет этот драматический момент в своей собственной истории."
Председатель российского парламента Вячеслав Володин также выступил с заявлением, в котором предупредил об обострении политического кризиса в США: "после событий, последовавших за президентскими выборами, рассматривать Америку как модель демократии стало бессмысленно".
По его словам, "политическая система страны не только закрыта, но и заморожена в своем развитии уже около 70 лет. Эти две партии (демократы и республиканцы — прим. ред) монополизируют власть уже более ста лет, не позволяя другим политическим силам управлять страной."
Клинтон, Обама и Буш сравнили США с "банановой республикой"
"Позорные сцены в Конгрессе США": реакция европейских политиков
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.