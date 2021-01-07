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"Наметился перекос": Жириновский - о событиях в Вашингтоне

Политика

Свой взгляд на события в Вашингтоне представил лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский. Политик сообщил: симпатии должны быть "на стороне Трампа", а в целом можно говорить о "перекосе" в борьбе за кресло президента.

"Наметился перекос": Жириновский - о событиях в Вашингтоне

Жириновский отметил, что демократические институты продолжают функционировать, и удивился тому, что вице-президент Майк Пенс "переметнулся" к Байдену.

"Наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предаёт вице-президент Майк Пенс.

Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шёл с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась — и он переметнулся", — написал Жириновский в Telegram.

Далее политик рассказал, что Трамп, по его мнению, имел все основания для того, чтобы попросить своих сторонников бороться против фальсификации выборов. Однако нельзя говорить, что своими заявлениями он спровоцировал "захват" Капитолия.

Затем Жириновский подвёл итоги: Трамп ещё может что-то сделать, поскольку имеет некоторую поддержку (в частности, за него выступают бывшие министры обороны).

"Если вчера было рано, то завтра будет поздно.

А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир…

Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа", — подвёл итоги Жириновский.

Автор: Константин Шапров
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