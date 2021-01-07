"В шоке все американские партнёры": депутат ГД - о волнениях в США

Своими мыслями по поводу беспорядков в Вашингтоне решил поделиться депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Представитель "Единой России" в своём Telegram отметил: данное событие — "невиданный мировой скандал".

"Комендантский час в Вашингтоне и неуправляемая толпа в святая святых — Конгрессе США — это невиданный мировой скандал, от которого в шоке все американские партнёры", — написал Лысаков.

Парламентарий отметил, что можно говорить о затухании "светоча мировой демократии" — его "залило кровью погибших".

"Прошедшие вчера в США беспорядки — несомненно стали политическим рождественским подарком российским СМИ, политологам, политикам и дипломатам", — уточнил депутат.

Напомним, что на утро седьмого января известно о четырёх погибших демонстрантах. Ранее Дональд Трамп через Twitter попросил своих сторонников разойтись мирно, но те всё-таки пошли на штурм Капитолия и даже сумели прорваться внутрь.