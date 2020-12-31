Сергей Лавров об ожиданиях в новом году

Подводя итоги уходящего года, глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что с уходом президента США Дональда Трампа в январе появятся возможности для возобновления двусторонних переговоров по контролю над вооружениями.

Что касается нового договора СНВ, ограничивающего ракетные возможности двух крупнейших ядерных держав мира, Лавров отметил, что стоит "подождать, пока следующая администрация определится со своим подходом", прежде чем списывать соглашение.

Если пакт не будет продлен — он должен истечь в начале следующего года — это будет равносильно стартовому пистолету для новой глобальной гонки вооружений.

Глава российской дипломатии оптимистично настроен по поводу соседей, в частности Украины, которая никак не выкарабкается из постмайданного кризиса, и конфликта между Азербайджаном и Арменией:

"Мы ожидаем, что ситуация на пространстве бывшего СССР будет в целом стабильной", — сказал он в интервью ТАСС, сославшись на прекращение огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России, надежды на новое президентство Молдовы и предстоящие в Киргизии новые выборы.

Глава МИД добавил, что ситуация в Белоруссии, которая была парализована волнами массовых протестов после спорных президентских выборов летом прошлого года, также разрешится сама собой. Он убеждён, что