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Путин письмом поздравил Байдена с Новым годом

Политика » Власть » Кремль

 Президент России Владимир Путин написал избранному президенту США Джо Байдену письмо, в котором пожелал ему счастливого Нового года и выразил уверенность, что в ближайшее время они будут вместе работать над улучшением отношений "в духе равенства".

Путин письмом поздравил Байдена с Новым годом

Поздравления Путина являются частью серии персональных писем, которые он направил главам государств и политикам, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину, канцлеру Германии Ангеле Меркель, бывшему президенту США Джорджу Бушу и королеве Великобритании Елизавете II.

Как сообщили в Кремле, в своем послании Байдену Путин отметил, что

"пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в прошлом году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества.что Россия и США могли бы сделать гораздо больше для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях."

Российский лидер также пожелал уходящему президенту США Дональду Трампу "крепкого здоровья, бодрости духа и процветания", а также "счастья и процветания всем гражданам США".

Напомним, что экс-вице-президент Джо Байден будет приведен к присяге в качестве президента 20 января, сменив Дональда Трампа в Белом доме.

Автор: Ольга Лебедева
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