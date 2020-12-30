Продолжает делать прогнозы Владимир Жириновской, лидер ЛДПР. Напомним: ранее политик представил целый список возможных кандидатов в президенты России, а теперь решил дать дополнительные комментарии.
О своих мыслях Жириновской написал в своём профиле Telegram. По мнению политика, его список — не какая-то "финальная версия", вовсе необязательно воспринимать прогноз так, словно кто-то из него станет президентом.
"Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них", — уточнил Жириновский.
Также политик отметил, что через четыре года кандидат может оказаться совершенно другим, кроме того, не факт, что в выборах не будет участвовать и действующий президент.
К слову, о Владимире Путине: он определится, хочет ли идти на выборы или нет, не раньше конца 2023 года, даёт прогноз Жириновский.
"Если же он сам не пойдёт, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди", — резюмировал Жириновский.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.