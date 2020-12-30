Жириновский продолжил рассказ о том, кто станет президентом России

Продолжает делать прогнозы Владимир Жириновской, лидер ЛДПР. Напомним: ранее политик представил целый список возможных кандидатов в президенты России, а теперь решил дать дополнительные комментарии.

О своих мыслях Жириновской написал в своём профиле Telegram. По мнению политика, его список — не какая-то "финальная версия", вовсе необязательно воспринимать прогноз так, словно кто-то из него станет президентом.

"Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них", — уточнил Жириновский.

Также политик отметил, что через четыре года кандидат может оказаться совершенно другим, кроме того, не факт, что в выборах не будет участвовать и действующий президент.

К слову, о Владимире Путине: он определится, хочет ли идти на выборы или нет, не раньше конца 2023 года, даёт прогноз Жириновский.