"Готовы к любой ситуации": Мантуров отчитался по "продуктовому вопросу"

Несмотря на сложности с регулированием цен, а также "скачущим" курсом валют, в России нет проблем с запасами продуктов питания.

Информацию по запасам продовольствия в стране привёл глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на канале "Россия-24". Чиновник отметил, что страна готова к любой ситуации.

"Мы готовы к любой ситуации, с учётом того, что в марте месяце мы выходили с объёмом запасов [продуктов] в две недели, причем две недели штатные, которые исчезли за два дня, то теперь у нас запасы четырехнедельные, и эти недели мартовские", — уточнил ситуацию Мантуров.

Также чиновник подчеркнул, что особое внимание уделено товарам первой необходимости, но и о других вещах тоже не стоит беспокоиться. Далее Мантуров отчитался о снижении цен.