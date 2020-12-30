Несмотря на сложности с регулированием цен, а также "скачущим" курсом валют, в России нет проблем с запасами продуктов питания.
Информацию по запасам продовольствия в стране привёл глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на канале "Россия-24". Чиновник отметил, что страна готова к любой ситуации.
"Мы готовы к любой ситуации, с учётом того, что в марте месяце мы выходили с объёмом запасов [продуктов] в две недели, причем две недели штатные, которые исчезли за два дня, то теперь у нас запасы четырехнедельные, и эти недели мартовские", — уточнил ситуацию Мантуров.
Также чиновник подчеркнул, что особое внимание уделено товарам первой необходимости, но и о других вещах тоже не стоит беспокоиться. Далее Мантуров отчитался о снижении цен.
"Условием было 95 рублей у производителей и 110 руб. у компаний торговли за масло, по сахару — 36 руб. и 46 руб. в рознице.
Конечно, каждый регион, особенно удалённый, имеет право формировать определённые надбавки с учётом логистических затрат. Но в целом по России это примерно такие цены", — резюмировал он.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.