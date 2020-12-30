Власти разрешили: упрощённую маркировку лекарств сохранят до лета

Сложная и недоработанная система "инновационной" маркировки лекарств, о которой скептически отозвались как поставщики, так и продавцы, всё-таки не будет единственным вариантом. Упрощённую систему маркировки решено продлить до первого июля 2021 года.

Данные приводит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — ведомство, которое является оператором новой системы.

"Упрощённые механизмы приемки товара работы в системе маркировки лекарств сохранятся до первого июля 2021 года. До этой даты участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. При ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", — сообщили в ведомстве.

Напомним: ранее эксперты предрекали если и не апокалипсис, то очень сложный период для рынка лекарств. Новая система оказалась "сырой", в результате чего у поставщиков случилось затоваривание складов, а многие аптеки стали сообщать о нехватке лекарств.

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