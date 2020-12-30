Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, сколько денег государство потратит на вакцинацию россиян. Напомним, что пройдёт она в добровольном и бесплатном режиме.
В интервью для канала "Россия 24" Силуанов отметил, что вакцинация — одна из задач, которая ранее не учитывалась в бюджете. Однако, несмотря на существенные ресурсы, которые нужно привлечь, она пройдёт полностью за счёт государства.
"В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно: вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей.
Всё зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счёт государства", — рассказал Силуанов.
Ранее вопрос вакцинации поднимал и Михаил Мишустин: премьер-министр уточнил, что уже разработан специальный график, в рамках которого вакцины будут поставлены в регионы.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.