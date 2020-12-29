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Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"

Политика

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинских властей, назвавших российскую вакцину "Спутник V" гибридным оружием.

Реакцию российского сенатора вызвало заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ранее назвавшего вакцину "Спутник V" "гибридным оружием России против Украины".

"Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные", — высказался Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Украинские власти занимаются беспардонной демагогией и запугиванием сограждан вместо того чтобы спасать их, добавил сенатор. По его мнению, политическое руководство Украины не способно ничего дать своей стране.

Автор: Людмила Черткова
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