Россияне пишут президенту России Владимиру Путину практически обо всём. Очень часто граждане посвящают главу государства в вопросы, которые его не касаются.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено", — пояснил представитель Кремля.